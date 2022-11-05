Иран впервые официально признал, что поставлял России беспилотники

Ноябрь, 05 в 12:59

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в первый раз официально признал, что его страна поставляла России беспилотники.

Однако он заявил, что это было небольшое количество дронов, которое якобы отправили за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

– Мы предоставили ограниченное количество дронов России за несколько месяцев до войны в Украине, – сказал глава иранского МИД.

Также он добавил, что Иран якобы не знал о применении дронов против Украины.

Сейчас смотрят

— Если у Украины есть документы, подтверждающие, что Россия применила иранские дроны, она должна предоставить их нам. Если нам докажут, что РФ использовала иранские дроны в войне против Украины, мы не останемся безразличными, – сказал он.

Напомним, ранее в Иране отрицали поставки беспилотников России. Однако РФ активно применяет боевые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в войне против Украины.

А на днях в Главном управлении разведки сообщили, что Иран планирует передать России новую партию боевых дронов в количестве более 200 единиц в начале ноября этого года.

Фото: ГУР