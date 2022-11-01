Ноябрь, 01 в 15:45

Иран планирует передать России новую партию боевых дронов в количестве более 200 единиц в начале ноября этого года.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о беспилотниках Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

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– На начало ноября планируется отправка из Ирана в РФ партии из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2, — отметили в разведке.

По данным ГУР, беспилотники будут доставлены через Каспийское море в порт российского города Астрахань. Страна-агрессор получит дроны в разобранном состоянии.

После этого оккупанты соберут и перекрасят ударные беспилотники, а также нанесут на них российскую маркировку (например, Герань-2).

В ГУР уточнили, что российские войска впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе 13 сентября. С того времени украинские военные сбили более 300 таких беспилотников.

Такую же цифру уничтоженных иранских дронов обнародовал сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Объявлялось, что РФ заказала по меньшей мере 2-2,5 тыс. Шахедов из Ирана. Вероятно, что Шахеды уже использованы в достаточном количестве. По нашим данным, уже более 400. Более 300 – уничтожены, — подчеркнул Игнат.

Только в ночь на 1 ноября подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили шесть иранских БПЛА Shahed-136: три в Днепропетровской области и еще три – в Полтавской. К сожалению, было несколько попаданий.

Юрий Игнат прокомментировал, почему РФ начала реже применять иранские дроны. К примеру, вчера во время массированной атаки на Украину оккупанты применили пять беспилотников.

По словам Игната, может быть несколько факторов: оккупанты еще не получили партию дронов, которую заказали у Ирана, или еще не собрали их, не привели в боевой порядок и не подвезли к местам запуска.

Не исключено и то, что войска РФ, возможно, экономят беспилотники, чтобы нанести более массированные удары. Также на их использование влияют погодные условия.

Недавно в украинской разведке информировали, что Иран может передать РФ дроны нового типа Arash-2 и баллистические ракеты (Fateh-110 и Zolfaghar SRBM). По прогнозам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре.

Источник: ГУР Минобороны Украины, Media Center Ukraine

Фото: ГУР Минобороны Украины