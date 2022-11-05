Іран вперше офіційно визнав, що надавав Росії безпілотники

Листопад, 05 в 12:59

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян вперше офіційно визнав, що його країна поставляла Росії безпілотники.

Однак він заявив, що це була невелика кількість дронів, яку начебто відправили за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні, – сказав очільник іранського МЗС.

Також він додав, що Іран нібито не знав про застосування дронів проти України.

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– Якщо Україна має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони, вона має надати їх нам. Якщо нам доведуть, що РФ використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими, – сказав він.

Нагадаємо, раніше в Ірані заперечили постачання безпілотників Росії. Однак РФ активно застосовує бойові іранські дрони-камікадзе Shahed-136 у війні проти України.

А днями в Головному управлінні розвідки повідомили, що Іран планує передати Росії нову партію бойових дронів у кількості понад 200 одиниць на початку листопада цього року.

Фото: ГУР