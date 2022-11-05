Ноябрь, 05 в 20:18

В субботу, 5 ноября, в Днепре возник сильный пожар на местной электроподстанции, в результате некоторые жители остались без света. Об этом пишут местные СМИ.

Они уточняют, что речь идет пожаре на трансформаторной в Деевке. В результате происшествия исчез свет в Деевке и жилом массиве Западный.

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Местные Telegram-каналы, между тем, сообщают о громких звуках в результате пожара.

Издания пишут, что предварительно пожар произошел в результате технической неисправности. Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели ГСЧС.

Напомним, в конце октября в Днепре возник пожар на АЗС в результате ракетного удара Российской Федерации.

Фото: ДніпроTV