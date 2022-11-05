Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Сильна пожежа на електропідстанції у Дніпрі, частина міста залишилася без світла

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Сильна пожежа на електропідстанції у Дніпрі, частина міста залишилася без світла

У суботу, 5 листопада, у Дніпрі виникла сильна пожежа на місцевій електропідстанції, внаслідок чого деякі жителі залишилися без світла. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Вони уточнюють, що йдеться про пожежу на трансформаторній у Діївці. Внаслідок події зникло світло у Діївці та житловому масиві Західний.

Зараз дивляться

Місцеві Telegram-канали, тим часом, повідомляють про гучні звуки внаслідок пожежі.

Видання пишуть, що попередньо пожежа сталася внаслідок технічної несправності. Зазначається, що на місці події працюють рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Дніпрі виникла пожежа на АЗС внаслідок ракетного удару Російської Федерації.

Фото: ДніпроTV

Читайте
РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпрі та Павлограді

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка