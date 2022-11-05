Сильна пожежа на електропідстанції у Дніпрі, частина міста залишилася без світла
У суботу, 5 листопада, у Дніпрі виникла сильна пожежа на місцевій електропідстанції, внаслідок чого деякі жителі залишилися без світла. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Вони уточнюють, що йдеться про пожежу на трансформаторній у Діївці. Внаслідок події зникло світло у Діївці та житловому масиві Західний.
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Місцеві Telegram-канали, тим часом, повідомляють про гучні звуки внаслідок пожежі.
Видання пишуть, що попередньо пожежа сталася внаслідок технічної несправності. Зазначається, що на місці події працюють рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Дніпрі виникла пожежа на АЗС внаслідок ракетного удару Російської Федерації.
Фото: ДніпроTV