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Факты / Україна

В Житомире демонтировали памятник Пушкину

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Житомире демонтировали памятник Пушкину

В Житомире демонтировали бюст российскому писателю Александру Пушкину.

Это произошло примерно в 05:00 11 ноября. В течение 15 минут бюст Пушкина сняли с постамента и погрузили на автомобиль.

В Житомире демонтировали памятник Пушкину / 3 фотографии

Памятник Пушкину в Житомире был установлен на пересечении улицы Большой Бердичевской и Старого бульвара.

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Его открытие состоялось 26 мая (по новому стилю 6 июня) 1899 года по случаю 100-летия со дня рождения российского писателя. Памятник считался достопримечательностью монументального искусства национального значения.

Напомним, на днях в Харькове демонтировали памятник Пушкину. Его дальнейшую судьбу решат жители города после победы Украины в войне против России.

Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городов.

Также на днях в Ужгороде демонтировали советский памятник Украина – освободителям. Это была скульптура солдата из бронзы высотой в 11 м.

Источник: Общественное Житомир

Фото: Общественное Житомир

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