Листопад, 11 в 10:12

У Житомирі демонтували погруддя російського письменника Олександра Пушкіна.

Це сталося приблизно о 05:00 11 листопада. Протягом 15 хвилин погруддя Пушкіна зняли з постаменту та завантажили на автівку.

У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну / 3 фотографии

Пам’ятник Пушкіну в Житомирі був встановлений на розі вулиці Великої Бердичівської та Старого бульвару.

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Його відкриття відбулося 26 травня (за новим стилем 6 червня) 1899 року з нагоди 100-річчя від дня народження російського письменника. Вважався пам’яткою монументального мистецтва національного значення.

Нагадаємо, днями у Харкові демонтували пам’ятник Пушкіну. Його подальшу долю вирішуватимуть жителі міста після перемоги України у війні проти Росії.

Рішення щодо демонтажу було ухвалено через те, що Харків є одним з найбільш постраждалих від війни міст.

Також днями в Ужгороді демонтували радянський пам’ятник Україна – визволителям. Це була скульптура солдата з бронзи заввишки в 11 м.

Джерело: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир