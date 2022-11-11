У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну
У Житомирі демонтували погруддя російського письменника Олександра Пушкіна.
Це сталося приблизно о 05:00 11 листопада. Протягом 15 хвилин погруддя Пушкіна зняли з постаменту та завантажили на автівку.
Пам’ятник Пушкіну в Житомирі був встановлений на розі вулиці Великої Бердичівської та Старого бульвару.
Його відкриття відбулося 26 травня (за новим стилем 6 червня) 1899 року з нагоди 100-річчя від дня народження російського письменника. Вважався пам’яткою монументального мистецтва національного значення.
Нагадаємо, днями у Харкові демонтували пам’ятник Пушкіну. Його подальшу долю вирішуватимуть жителі міста після перемоги України у війні проти Росії.
Рішення щодо демонтажу було ухвалено через те, що Харків є одним з найбільш постраждалих від війни міст.
Також днями в Ужгороді демонтували радянський пам’ятник Україна – визволителям. Це була скульптура солдата з бронзи заввишки в 11 м.
Джерело: Суспільне Житомир
Фото: Суспільне Житомир