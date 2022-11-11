Ноябрь, 11 в 9:39

Вооруженные силы Украины установили украинский флаг в селе Качкаровка Бериславского района Херсонской области.

В сети наши бойцы обнародовали соответствующее видео, в котором сообщили о деоккупации.

– Населенный пункт Качкаровка в Херсонской области освобожден. Национальная гвардия Украины. Мариуполь, Азовсталь, находящиеся в плену военнослужащие, мы о вас не забудем. Двигаемся только вперед, – сказал украинский военный.

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Село Качкаровка расположено на правом берегу Днепра в 45 км от города Береслав и в более чем 120 км от Херсона.

Качкаровка на карте

Фото: Deep State

Напомним, вечером 11 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.

Утром 11 ноября Силы обороны Юга заявили, что продвижение украинских военных продолжается не только в Херсонской, но и в Николаевской области. Воины ВСУ подвинули линию фронта на восток на 10 км, или более чем на 260 кв. км.