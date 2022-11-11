Листопад, 11 в 9:39

Збройні сили України встановили український прапор у селі Качкарівка Бериславського району Херсонської області.

У мережі наші бійці оприлюднили відповідне відео, у якому повідомили про деокупацію.

– Населений пункт Качкарівка в Херсонській області звільнено. Національна гвардія України. Маріуполь, Азовсталь, військовослужбовці, які перебувають у полоні, ми про вас не забудемо. Рухаємось лише вперед, – сказав український військовий.

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Село Качкарівка розташоване на правому березі Дніпра за 45 км від міста Береслав і за понад 120 км від Херсону.

Качкарівка на карті

Фото: Deep State

Нагадаємо, ввечері 11 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України звільнили 41 населений пункт на Херсонщині та Миколаївщині.

Уранці 11 листопада Сили оборони Півдня заявили, що просування українських військових триває не лише на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Воїни ЗСУ посунули лінію фронту на схід на 10 км, або понад 260 кв. км.