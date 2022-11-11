ВСУ освободили 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях — Зеленский

Ноябрь, 10 в 22:14

Вооруженные силы Украины освободили 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом в вечернем обращении 10 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.

— Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции — уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что российские захватчики оставляют после себя тысячи мин и боеприпасов.

Сейчас смотрят

— Оккупанты минируют все — линии электропередач, здания предприятий, поля, леса. На данный момент осталось разминировать около 170 тыс. кв. км. В частности, это и в самых сложных местах – там, где боевые действия еще продолжаются, там, где враг еще добавит мин перед своим уходом, как это сейчас в Херсоне. Плюс леса, плюс огромная площадь полей, – сказал президент.

Он поблагодарил партнеров, благодаря чьей помощи уже удалось приобрести первую наиболее эффективную машину для разминирования – Armtraс 400, которая сейчас работает в Харьковской области.

Она за час проходит 1,5 га, полностью гарантируя обезвреживание мин. И, прежде всего, очищает территорию вдоль линий электропередачи, чтобы энергетики могли возобновлять поставки.

По словам президента, вслед за ВСУ в освобожденные населенные пункты заходит полиция, сегодня – в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Там начались стабилизационные мероприятия.