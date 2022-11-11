Ноябрь, 11 в 8:33

Продвижение сил обороны Украины продолжается не только в Херсонской, но и в Николаевской областях. Воины ВСУ подвинули линию фронта к востоку на 10 км, или более 260 кв. км.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Какие населенные пункты удалось вернуть под контроль Украины, сообщат позже, когда это будет безопасно для местного населения и наших подразделений.

Сейчас смотрят

Что касается информации о якобы полном освобождении Николаевской области, то говорить об этом рано.

— Пока что Николаевская область включена в линию фронта. К сожалению, преждевременные заявления, в частности, об освобождении Николаевской области, провоцируют врага на активизацию. Это и имевшие место ночные обстрелы могут быть эхом на такие преждевременные заявления, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также она заявила, что Силы обороны не провозглашали освобождение села Киселевка, как об этом вчера сообщалось. Заметим, что в селе захватчики взорвали водопровод, который снабжал питьевой водой Николаев.

— Мы понимаем, что враг находится на том расстоянии, которое позволяет держать определенный огневой контроль над такими стратегическими объектами… Пока продолжаются обстрелы и нужно еще много времени, чтобы завершить стабилизационные работы в тех населенных пунктах, в которые вчера удалось зайти войскам, – отметила Наталья Гуменюк.

Что касается отступления оккупантов на левый берег Херсона, то они продолжают убегать. Силы обороны Украины держат ситуацию под контролем, в том числе огневым.