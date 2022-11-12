Ноябрь, 12 в 17:58

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге продолжится. А для дальнейшего продвижения не обязательно форсировать Днепр.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона полковник запаса, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

Он отметил, что Силы обороны Украины не пойдут на замораживание линии фронта. В то же время, Селезнев считает, что линейного контрнаступления с форсированием реки Днепр не будет, поскольку это приведет к большим потерям среди военных.

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По словам Селезнева, существует много других асимметричных вариантов развития событий на фронте.

– Такой вид боевых действий, как форсирование, всегда приводит к очень большим потерям… Очевидно, что к таким потерям украинский Генеральный штаб не готов. Да и они не нужны, ведь есть немало других асимметричных вариантов развития этой ситуации и действий украинских Сил обороны. То, что на юге нашей страны контрнаступление будет продолжаться, – это для меня очевидно. Где именно – это государственная тайна, и думаю, что в определенной степени это будет и неожиданностью для врага, – подчеркнул Селезнев.

Эксперт также отметил, что после деоккупации правого берега Днепра Херсон и север Херсонской области ждут “очень непростые времена”. Речь идет о стабилизационных действиях: уничтожении российских диверсионно-разведывательных групп и разминировании.

– Хотя оккупанты заявляют о том, что якобы все до последнего переместились с правого на левый берег Днепра, но мы понимаем, что как всегда российские чиновники врут. Поэтому на территории правобережья еще находятся немало российских оккупантов, в том числе представители ДРГ, нуждающиеся в том, чтобы украинские Силы обороны их нашли и ликвидировали, — заявил Селезнев.

Он добавил, что также предстоит провести значительные работы по разминированию территорий.

Селезнев предупредил, что российские оккупанты могут в “ближайшей перспективе” устроить ракетный и артиллерийский террор для освобожденных территорий Херсонской области. Путинские солдаты могут применять силы и средства, размещенные на левом берегу Днепра: ствольную и реактивную артиллерию, ракеты класса С-300.

– Покоя российские оккупанты нам не дадут… То есть фактически сейчас мы должны ожидать огромный ракетный и артиллерийский террор, который будет реализовывать российская оккупационная армия, – объяснил Селезнев.

Как известно, 11 ноября украинские защитники вошли в Херсон. Они также освобождают другие населенные пункты на правом берегу Херсонской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, передовые подразделения украинских войск кое-где уже дошли до правого берега Днепра.