Листопад, 12 в 17:58

Контрнаступ Збройних сил України на півдні продовжиться. А для подальшого просування необов’язково потрібно форсувати Дніпро.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону полковник запасу, речник Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 роках Владислав Селезньов.

Він зазначив, що Сили оборони України не підуть на заморожування лінії фронту. Водночас Селезньов вважає, що лінійного контрнаступу з форсуванням річки Дніпро не буде, оскільки це призведе до великих втрат серед військових.

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За словами Селезньова, існує багато інших асиметричних варіантів розвитку подій на фронті.

– Такий вид бойових дій, як форсування, завжди призводить до дуже великих втрат… Очевидно, що на такі втрати український Генеральний штаб не готовий. Та й вони не потрібні, адже є чимало інших асиметричних варіантів розвитку цієї ситуації та дій українських Сил оборони. Те, що на півдні нашої країни контрнаступ буде продовжуватися, – це для мене очевидно. Де саме – це державна таємниця, і думаю, що певною мірою це буде і несподіванкою для ворога, – наголосив Селезньов.

Експерт також зазначив, що після деокупації правого берега Дніпра на Херсон та північ Херсонщини чекають “дуже непрості часи”. Йдеться про стабілізаційні дії: знищення російських диверсійно-розвідувальних груп та розмінування.

– Хоча окупанти заявляють про те, що нібито всі до останнього перемістилися з правого на лівий берег Дніпра, але ж ми розуміємо, що як завжди російські посадовці брешуть. Тому на території правобережжя ще перебувають чимало російських окупантів, у тому числі представники ДРГ, які потребують того, щоб українські Сили оборони їх знайшли та ліквідували, – заявив Селезньов.

Він додав, що також потрібно буде провести значні роботи з розмінування територій.

Селезньов попередив, що російські окупанти можуть у “найближчій перспективі” влаштувати ракетний та артилерійський терор для звільнених територій Херсонщини. Путінські солдати можуть застосовувати сили і засоби, які розмістила на лівому березі Дніпра: ствольну та реактивну артилерію, ракети класу С-300.

– Спокою російські окупанти нам не дадуть… Тобто фактично зараз ми маємо очікувати величезний ракетний та артилерійський терор, який буде реалізовувати російська окупаційна армія, – пояснив Селезньов.

Як відомо, 11 листопада українські захисники зайшли до Херсону. Вони також звільняють інші населені пункти на правому березі Херсонщини.

За даними Генерального штабу ЗСУ, передові підрозділи українських військ подекуди вже дійшли до правого берега Дніпра.