Ноябрь, 12 в 22:43

Освобождение Херсона от российских военных стало выдающимся событием для всех украинцев. После 256-дневной оккупации город начинает приходить в себя и возвращаться к жизни.

Там уже приступили к работе украинские военные администрации и работники ГСЧС, продолжаются стабилизационные мероприятия.

Что известно о ситуации в Херсоне на вечер 12 ноября — читайте дальше в материале.

Сейчас смотрят

Комендантский час и работы по разминированию

С 12 ноября в Херсоне вводят комендантский час, который будет длиться ежедневно с 17:00 до 8:00.

В это время жителям Херсонского городского территориального общества запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. Также будет ограничена возможность выезда и въезда в город для обеспечения мер по разминированию.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 ноября, на освобожденной территории уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов — мин, растяжек, боеприпасов, которые не разорвались.

Он призвал всех херсонцев быть осторожными и не проверять самостоятельно какие-либо оставленные оккупантами предметы.

— В Херсоне работают десять групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения сил обороны. Сегодня один из наших саперов, к сожалению, получил ранение во время разминирования административного здания. Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте осторожны и сообщайте сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории, — сказал глава государства.

12 ноября в Херсоне начали работать главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

По словам советника мэра Романа Головни, в Херсоне сейчас не хватает продовольствия, чистой воды и лекарств.

Но в город начинают доставлять гуманитарную помощь, уже готовится отправка из соседнего областного центра – Николаева.

Кроме того, в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения.

Как сообщили в Госспецсвязи, на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и окрестных населенных пунктов доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.

— Чтобы смотреть украинское телевидение жителям Херсонщины следует провести поиск каналов в формате Т2 на собственных телевизорах, направив антенну в сторону Николаевской области. Если не удастся найти канал, следует немного повернуть антенну в одну или другую сторону или поднять ее выше, — говорится в сообщении.

Также жители области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц.

Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.

Ситуация с мобильной связью и электричеством

Украинские мобильные операторы смогут восстановить связь в Херсоне после завершения стабилизационных мер.

В то же время глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телемарафона заявил, что для восстановления связи необходимы день-два, поскольку башни мобильных операторов разрушены.

Оккупанты повредили более 1,5 км высоковольтных линий, питавших город. Однако в Херсон собираются завезти генераторы.

– Будут привезены в ближайшее время генераторы, которые мы сможем подключить для обеспечения водоснабжения и водоотвода, – сказал он.

На данный момент в освобожденном Херсоне нет электроснабжения, поскольку захватчики полностью уничтожили энергетическую систему города. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, на восстановление может уйти около 30 дней.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что первая доставка и выплата пенсий жителям освобожденного Херсона будет обеспечена на следующей неделе.

Мобильные отделения Укрпочты начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных с учетом ситуации безопасности. Также в Херсоне планируется возобновление работы стационарного отделения.

По состоянию на сегодня в Херсонской области работают отделения Укрпочты разных форматов в 79 населенных пунктах.

В частности, недавно открылось стационарное отделение в поселке Большая Александровка Бериславского района.

Как украинцы празднуют освобождение Херсона

Деоккупацию Херсона продолжают праздновать на всей территории Украины.

В центре Одессы сегодня собрались сотни людей, среди которых и молодожены. Муж и жена предстали с флагом Украины перед Одесским национальным академическим театром оперы и балета.

На киевском Майдане люди также сегодня пели, махали флагами и пили игристое вино по случаю освобождения Херсона.

Сегодня в Херсон прибыл командующий ОК Юг Андрей Ковальчук. На видео можно увидеть, как жители благодарят его за то, что над городом снова развевается украинский флаг.

Также в сети появились кадры первой встречи бойца ВСУ с бабушкой, которая плакала, увидев своего внука.

Для Украины деоккупация Херсона создает предпосылки для возвращения захваченной Россией части Запорожской области и других территорий на Юге, и в конце концов продвинуться в Крым.

Однако в Минобороны предупреждают, что на фоне эйфории не стоит терять бдительности и осторожности, поскольку враг очень коварен.

Освобожденный Херсон находится в досягаемости ствольной артиллерии российских оккупантов, отошедших на левый берег Днепра. По словам секретаря парламентского комитета по национальной обороне Романа Костенко, город могут обстреливать.

Он отметил, что все населенные пункты, расположенные вдоль Днепра, “которые были тылом боевых действий, сейчас по факту станут первой линией фронта”.