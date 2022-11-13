Листопад, 12 в 22:43

Звільнення Херсона від російських військових стало визначною подією для всіх українців. Після 256-денної окупації місто починає оговтуватися та повертатися до життя.

Там вже розпочали роботу українські військові адміністрації та працівники ДСНС, тривають стабілізаційні заходи.

Що відомо про ситуацію у Херсоні станом на вечір 12 листопада – читайте далі у матеріалі.

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Комендантська година та роботи з розмінування

З 12 листопада у Херсоні запроваджують комендантську годину, яка триватиме щодня з 17:00 до 8:00.

У цей час жителям Херсонської міської територіальної громади заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. Також буде обмежена можливість виїзду та в’їзду в місто для забезпечення заходів з розмінування.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 листопада, на звільненій території вже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися.

Він закликав всіх херсонців бути обережними й не перевіряти самостійно будь-які залишені окупантами предмети.

– У Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони. Сьогодні один із наших саперів, на жаль, зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте обережні та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите. Те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території, – сказав глава держави.

12 листопада у Херсоні почали працювати голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

За словами радника мера Романа Головні, у Херсоні зараз не вистачає продовольства, чистої води та ліків.

Але до міста починають доставляти гуманітарну допомогу, вже готується відправка із сусіднього обласного центру – Миколаєва.

Крім цього, у Херсоні відновилася трансляція українського телебачення.

Як повідомили у Держспецзв’язку, на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям звільненого Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.

– Щоб дивитися українське телебачення, жителям Херсонщини слід здійснити пошук каналів у форматі Т2 на власних телевізорах, направивши антену в бік Миколаївської області. Якщо не вдасться знайти канал, варто трішки повернути антену в один або інший бік або підняти її вище,- йдеться у повідомленні.

Також жителі області можуть слухати у FM-діапазоні перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц.

Потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонщини.

Ситуація з мобільним зв’язком та електрикою

Українські мобільні оператори зможуть відновити зв’язок у Херсоні після завершення стабілізаційних заходів.

Водночас голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону заявив, що для відновлення зв’язку необхідні день-два, оскільки вежі мобільних операторів зруйновані.

Окупанти пошкодили понад 1,5 км високовольтних ліній, які живили місто. Проте у Херсон збираються завезти генератори.

– Будуть привезені найближчим часом генератори, які ми зможемо під’єднати для забезпечення водопостачання та водовідведення, – сказав він.

Наразі у звільненому Херсоні немає електропостачання, оскільки загарбники повністю знищили енергетичну систему міста. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, на відновлення може знадобитися близько 30 днів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що перша доставка та виплата пенсій жителям звільненого Херсона буде забезпечена вже наступного тижня.

Мобільні відділення Укрпошти почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових з огляду на безпекову ситуацію. Також у Херсоні заплановане поновлення роботи стаціонарного відділення. Станом на сьогодні у Херсонській області працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно відкрилося стаціонарне відділення в селищі Велика Олександрівка Бериславського району.