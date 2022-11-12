Путина подвергли критике за потерю Херсона, режиму диктатора нанесен серьезный удар – Денисенко

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в эфире национального телемарафона в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей, что президент России Владимир Путин подвергся критике за потерю контроля над украинским Херсоном, режиму диктатора нанесен серьезный удар.

– К сожалению, говорить о том, что режим начал трещать по швам, еще рано. Пока мы можем говорить о том, что это действительно очень серьезный удар. Появились глашатаи, которые начали публично говорить о том, что во всем виноват Путин. Я имею в виду одного из идеологов РФ – Дугина, – сообщил Денисенко.

По словам советника главы МВД, Александр Дугин сравнил Путина с мифологическим африканским царем дождя, отвечающего за то, чтобы осадки выпадали в определенный период. Если дождя нет, племя собирается и вместе его убивает.

– Впервые за все эти годы на таком уровне публично заявили о том, что не будет Путина и все у нас будет хорошо. Через полдня Дугин снес этот пост… Это трещина в стене молчания, которая существовала вокруг Владимира Путина. Элиты пока смотрят и боятся в голос о чем-то говорить. Но мы уже можем говорить о том, что более широкие массы начинают говорить, что во всем виноват Путин, – отметил Денисенко.

По его словам, со стороны ультранационалистов угрозы Путину пока нет. Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров рвутся к власти, однако российский диктатор их не допускает, предпочитая более понятного ему и близкого к ним Сергея Суровикина.

– Для него угроза больше в том, что они будут делать в информационном пространстве, – считает советник.

Он добавил, что народные массы в России пока молчат, потому что решили, что мобилизация – это такой план Б, который ускорит окончание войны.

– Они сами для себя это придумали. И именно на этом держится достаточно большая поддержка Владимира Путина на сегодняшний день. Если еще несколько месяцев война будет продолжаться в таком же ритме, как идет сейчас, конечно, большие массы людей начнут понимать, что нет никакого плана Б и вообще никакого плана нет, – проанализировал Денисенко.

Что касается элит, то он уточнил, что они, наверное, все же понимают, что все движется не туда, куда надо, но у них нет ни консолидации, ни бесстрашия для того, чтобы открыто начать войну против Путина. Каждая из элитных групп ждет, кто сейчас сделает первый шаг. Но тот, кто совершает первый ход, всегда или почти всегда проигрывает, подчеркнул советник.

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