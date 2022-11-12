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Факты / Україна

В Херсоне ввели комендантский час: сколько будет длиться

Валентина Чорна, редактор ленты
В Херсоне ввели комендантский час: сколько будет длиться

С 12 ноября в освобожденном Херсоне вводят комендантский час. Он будет действовать каждый день с 17:00 до 8:00.

Об этом сообщили в Херсонском городском совете, опубликовав соответствующий указ.

— В это время жителям Херсонской городской территориальной общины запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. Соответствующий приказ издан начальником Херсонской городской военной администрации Галиной Луговой, — говорится в сообщении.

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Отметим, что ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Местные жители встречали украинских воинов с флагами и плакатами.

Херсон был единственным областным центром Украины, который удалось захватить российским оккупантам. Всего город находился в оккупации 256 дней.

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