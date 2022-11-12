Ноябрь, 12 в 11:01

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Вооруженные силы Украины скоро завершат освобождение любых еще не подконтрольных районов Херсонской области.

Эксперты заявляют, что уже закодировали всю западную часть Херсонской области как освобожденную, так как не сомневаются в том, что россияне не способны удерживать территорию на правом берегу Днепра.

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Согласно данным аналитиков, украинские войска завершают освобождение западного (правого) берега Херсонской области после отступления оттуда россиян.

По данным российских источников, через Днепр переправилось 20 тыс. российских военных и 3,5 тыс. единиц военной техники.

В то же время в ISW не исключают, что на правом берегу рассредоточена часть российских военных, пытающихся отступить из-за продвижения ВСУ к Днепру.

Некоторые из оккупантов могли остаться, чтобы в составе небольших групп прибегать к партизанской деятельности.

Сколько их может находиться на западном берегу, пока установить нельзя.

Благодаря геолокации на спутниковых снимках эксперты ISW выяснили, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от Днепра и предположительно в ближайшие дни будут продолжать укреплять позиции на левом берегу.

Украинские войска, которые 11 ноября имели значительные территориальные достижения в Херсонской области, уверенны в ISW, продолжат восстанавливать контроль над западным берегом, продвигаться по основным дорогам в сторону Днепра и освобождать дополнительные населенные пункты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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