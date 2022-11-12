Ноябрь, 12 в 10:36

Российские оккупационные войска полностью уничтожили энергетическую систему Херсона. В освобожденном накануне городе отсутствует электроснабжение, а на его восстановление может потребоваться около 30 дней.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Общественного.

– Сейчас нужно посмотреть на те регионы, где света вообще нет. Прежде всего, это освобожденный сегодня Херсон, там где рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии, — подчеркнул Сахарук.

Он добавил, что сейчас нужно сконцентрировать все усилия, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение в Херсоне и на оккупированных территориях Херсонской области. По словам Сахарука, в ДТЭК готовы предоставить для этого необходимые бригады, технику и материалы.

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Комментируя возможные сроки возобновления электроснабжения, он отметил, что после полной деоккупации в Киевской области это заняло 30 дней. По прогнозу Сахарука, примерно столько же будут длиться работы и в Херсонской области. Все будет зависеть от характера разрушений.

Как известно, 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. По словам президента Владимира Зеленского, первыми в город зашли специальные подразделения.

По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают освобождать города и села в Херсонской области. Передовые подразделения ВСУ кое-где дошли до правого берега Днепра.