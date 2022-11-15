Листопад, 15 в 20:22

Федеративна Республіка Німеччина і Словаччина домовилися створити центр технічного обслуговування військової техніки, яку передали Україні країни Заходу.

Як повідомила німецький міністр оборони Крістін Ламбрехт, центр буде створено на словацькій території.

Міністерство оборони Німеччини на своїй сторінці у Twitter повідомило, що було зроблено подальші кроки з підтримки України, в рамках чого глава німецького відомства оголосила в Брюсселі, що до 5 тисяч українських солдатів пройдуть навчання в Німеччині до червня 2023 року.

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Крім того, буде створено центр технічного обслуговування військової техніки в Словаччині, який почне роботу негайно.

– Ми створимо центр технічного обслуговування в Словаччині – він почне роботу негайно. Важливо, щоб усе, що поставляється, можна було відремонтувати, – сказала Крістін Ламбрехт.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Словенія направила другу велику партію озброєння Україні, передавши 28 танків М-55S.

Крім того, на день народження президента Росії Володимира Путіна, 7 жовтня, глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Джерело: Verteidigungsministerium