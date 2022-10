“Очередной подарок Путину”: Словакия передала ВСУ две гаубицы Zuzana 2

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Он также намекнул, что из Словакии в Украину прибудет еще много другой техники.

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine ????????(and much more to come ????). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp

— Jaro Nad (@JaroNad) October 9, 2022