Крым все больше становится похожим на ловушку для России – генерал Ходжес

Ноябрь, 16 в 17:24

Временно оккупированный полуостров Крым все больше похож на ловушку для России.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

— Украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать свои военные группировки, поэтому, например, Крым все больше становится похожим на ловушку для России, – сказал Ходжес в интервью НВ.

По его словам, после повреждения Керченского моста у России в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на Юге Украины.

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– Все остальные способы снабжения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря в Мариуполь, а затем на Юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены к одной, по факту, дороге. При этом подкрепление должно быть измерено в тысячах солдат свежего контингента и ресурсах, необходимых не только для войны, но и для содержания мирного населения на оккупированных территориях. Конечно, что-то они могут доставить кораблями, но все это очень ненадежно, – добавил американский генерал.

Ранее Ходжес заявил, что Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а после этого начнется освобождение Крыма.