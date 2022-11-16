Крим все більше стає схожим на пастку для Росії – генерал Годжес

Листопад, 16 в 17:24

Тимчасово окупований півострів Крим дедалі більше стає схожим на пастку для Росії.

Про це заявив колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

– Українське командування веде дуже професійну військову кампанію, яка постійно звужує можливості РФ підтримувати свої військові угруповання, тому, наприклад, Крим все більше стає схожим на пастку для Росії, – сказав Ходжес в інтерв’ю НВ.

За його словами, після пошкодження Керченського мосту у Росії в рази знизилася можливість підтримувати свої війська на півдні України.

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– Всі інші способи постачання армії по землі через Ростов, по берегу Азовського моря до Маріуполя, а потім на південь і в Крим дуже ризиковані, тривалі, до того ж звужені до однієї, по факту, дороги. При цьому підкріплення має вимірюватися у тисячах солдатів свіжого контингенту та ресурсах, необхідних не лише для війни, а й для утримання мирного населення на окупованих територіях. Звісно, щось вони можуть доставити кораблями, але все це дуже ненадійно, – додав американський генерал.

Раніше Годжес заявив, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, а після того розпочнеться звільнення Криму.