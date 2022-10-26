Ходжес объяснил, в чем ошибся Запад в вопросах защиты неба над Украиной

Октябрь, 26 в 10:15

За восемь месяцев полномасштабной войны России против Украины стало ясно, что требования к защите воздушного пространства от вражеских ракет и налетов значительно больше, чем считалось ранее.

Но Запад не может прикрыть все гражданские объекты Украины системами ПВО. Такое мнение в эфире Фэйгин Live высказал экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

– Я считал, что нужно будет защищать только аэродромы и морские порты. Однако теперь четко видно, что Кремль будет использовать дорогие ракеты для атак объектов гражданской инфраструктуры. Поэтому требования для защиты от ракет гораздо больше, чем мы думали. Я думаю, что Запад сейчас ищет другие системы, которые могут помочь. Но в этом случае у нас просто нет ничего, что можно было бы еще передать, — объяснил он.

Напомним, 26 октября стало известно, что две системы NASAMS в скором времени установят в Украине. Компания Raytheon Technologies передала их правительству Соединенных Штатов.

Сейчас смотрят

По словам генерального директора компании, это система противовоздушной обороны малой дальности, способная сбить в небе все – от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.