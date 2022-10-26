Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ходжес объяснил, в чем ошибся Запад в вопросах защиты неба над Украиной

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

За восемь месяцев полномасштабной войны России против Украины стало ясно, что требования к защите воздушного пространства от вражеских ракет и налетов значительно больше, чем считалось ранее.

Но Запад не может прикрыть все гражданские объекты Украины системами ПВО. Такое мнение в эфире Фэйгин Live высказал экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

– Я считал, что нужно будет защищать только аэродромы и морские порты. Однако теперь четко видно, что Кремль будет использовать дорогие ракеты для атак объектов гражданской инфраструктуры. Поэтому требования для защиты от ракет гораздо больше, чем мы думали.

Я думаю, что Запад сейчас ищет другие системы, которые могут помочь. Но в этом случае у нас просто нет ничего, что можно было бы еще передать, — объяснил он.

Напомним, 26 октября стало известно, что две системы NASAMS в скором времени установят в Украине. Компания Raytheon Technologies передала их правительству Соединенных Штатов.

Сейчас смотрят

По словам генерального директора компании, это система противовоздушной обороны малой дальности, способная сбить в небе все – от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка