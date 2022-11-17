Ноябрь, 17 в 18:38

Несколько десятков бывших бойцов спецподразделения Беркут воюют на стороне войск РФ против Украины.

Об этом рассказал сегодня во время дискуссии, посвященной делам Революции Достоинства, заместитель руководителя Управления по делам Майдана ГБР Артем Яблонский.

По его словам, после начала полномасштабной войны Управление ГБР приступило к проверке бывших бойцов Беркута, относительно которых не хватало доказательств их причастности к преступлениям во время Евромайдана. Но у следствия были данные, что этих лиц во время событий 2013-2014 годов привлекали к якобы охране общественного порядка.

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– Мы начали их проверку на коллаборационную деятельность и установили, что из всех подразделений Беркута уже 20 человек воюют против Украины или служат в так называемых правоохранительных органах государства-агрессора. Сейчас готовим им подозрения, – подчеркнул Яблонский.

Он добавил, что сейчас проводится проверка по другим лицам.

Руководитель первого отдела Управления ГБР Виталий Музыка, в свою очередь, заявил, что уже в ближайшее время ведомство собирается направить в суд дело в отношении бойцов отряда Беркута, которым командовал Дмитрий Садовник. Этот беркутовец вместе с другими бывшими бойцами своей роты сейчас скрывается на территории РФ.

– Известно, что часть его подчиненных сейчас воюет против Украины, – отметил Музыка.

По словам заместителя генпрокурора Алексея Хоменко, в 2022 году было объявлено 27 сообщений о подозрении фигурантам дел Майдана. Среди подозреваемых есть, например, экс-замглавы МВД, организовавший применение против мирных протестующих российских светошумовых гранат, а также экс-начальник ГАИ Киева, санкционировавший составление фейковых протоколов на участников автопробега к Межигорью.

Кроме того, подозрение объявлено экс-командиру роты севастопольского Беркута, который организовал убийство трех мирных людей. А его подчиненные ранили около 200 участников Евромайдана. В дальнейшем злоумышленник возглавил управление Росгвардии в оккупированном Севастополе, а также попал в Совет Федерации РФ.

В этом году прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении 50 человек. Также готовится к передаче в суд дело в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы СБУ Александра Якименко и экс-главы МВД Виталия Захарченко.

Как известно, в ноябре прошлого года следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц по расстрелу митингующих во время Революции Достоинства.

Источник: Укринформ, Украинский медиа-центр