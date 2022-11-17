Листопад, 17 в 18:38

Кілька десятків колишніх бійців спецпідрозділу Беркут воюють на боці військ РФ проти України.

Про це розповів сьогодні під час дискусії, присвяченої справам Революції Гідності, заступник керівника Управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський.

За його словами, після початку повномасштабної війни Управління ДБР розпочало перевірку колишніх бійців Беркута, стосовно яких не вистачало доказів їх причетності до злочинів під час Євромайдану. Але у слідства були дані, що цих осіб під час подій 2013-2014 років залучали до начебто охорони громадського порядку.

Зараз дивляться

– Ми розпочали їх перевірку на колабораційну діяльність і встановили, що з усіх підрозділів Беркута уже 20 осіб воюють проти України або служать у так званих правоохоронних органах держави-агресора. Зараз готуємо їм підозри, – наголосив Яблонський.

Він додав, що зараз здійснюється перевірка щодо інших осіб.

Керівник першого відділу Управління ДБР Віталій Музика, своєю чергою, заявив, що вже найближчим часом відомство збирається спрямувати до суду справу щодо бійців загону Беркута, яким командував Дмитро Садовник. Цей беркутівець разом із іншими колишніми бійцями своєї роти зараз переховується на території РФ.

– Відомо, що частина його підлеглих нині воює проти України, – зазначив Музика.

За словами заступника генпрокурора Олексія Хоменка, в 2022 році було оголошено 27 повідомлень про підозру фігурантам справ Майдану. Серед підозрюваних є, наприклад, ексзаступник голови МВС, який організував застосування проти мирних протестувальників російських світлошумових гранат, а також ексначальник ДАІ Києва, який санкціонував складання фейкових протоколів на учасників автопробігу до Межигір’я.

Крім того, підозру оголошено екскомандиру роти севастопольського Беркута, котрий організував убивство трьох мирних людей. А його підлеглі поранили майже 200 учасників Євромайдану. У подальшому зловмисник очолив управління Росгвардії в окупованому Севастополі, а також потрапив до Ради Федерації РФ.

Цього року прокурори спрямували до суду обвинувальні акти щодо 50 осіб. Також готується до передання в суд справа щодо експрезидента Віктора Януковича, колишнього голови СБУ Олександра Якименка та ексочільника МВС Віталія Захарченка.

Як відомо, в листопаді минулого року слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців у справах розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Джерело: Укрінформ, Український медіа-центр