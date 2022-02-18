Это было не зря: восемь лет назад начался самый трагический этап Революции достоинства

Сегодня вспоминаем настоящие дни единения украинцев, которые выстояли в то время, когда казалось, все проиграно. 18 февраля началось последнее сражение Революции Достоинства, которое для многих украинцев действительно стало последним.

18 февраля состоялось мирное шествие активистов Майдана к Верховной Раде, переросшее в массовые столкновения с силовиками. Люди требовали от власти решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего, ограничения полномочий президента Украины путем возвращения к Конституции Украины 2004 года.

Тогдашние власти стянули в правительственный квартал большие силы милиции (тогдашняя полиция, — Ред.), БРТ и два водомета, а в Мариинском парке собрались сотни титушек.

На улице Шелковничной против демонстрантов бойцы спецподразделения Беркут применили светошумные гранаты и помповые ружья. Столкновения между силовиками и евромайдановцами произошли также в Мариинском парке со стороны метро Арсенальная.

В 16 часов милиция оттеснила протестующих к Октябрьскому дворцу, а на улице Грушевского беркутовцы захватили баррикады и начали их разрушать. Также милиция заняла Украинский дом и взяла под контроль Европейскую площадь.

Тогда в СБУ заявили о проведении антитеррористической операции на территории всей страны. Они заявили, что готовы “навести порядок” всеми доступными способами. Начали закрывать центральные станции метро, ​​а затем остановили его полностью. Спустя четыре часа силовики начали еще один штурм Майдана с помощью бронетехники.

В сторону активистов непрерывно летели светошумовые гранаты, а в сторону Беркута – пиротехника. На Майдане загорелась баррикада, возле Дома профсоюзов – палатки. Со стороны Институтской митингующие подожгли покрышки. Через некоторое время образовалась сплошная полоса пламени, мешавшая пройти силовикам.

— Уже со сцены начали кричать, что Дом профсоюзов горит. Забегаю в профсоюзы, некоторые люди пытаются эвакуироваться, а некоторые на кухне режут колбаску на бутерброды, хотя там наверху уже все горит, — вспоминает участник Революции Достоинства Иван Пишта.

Поздним вечером загорелся Дом профсоюзов. В здании были заблокированы люди, но их удалось вывести на улицу. После этого Банковая пригласила на переговоры оппозицию.

В тот день погибли 22 человека и сотни были ранены. Затем Беркут два дня пытался взять штурмом Майдан, но тщетно. А утром 20 февраля самооборона пошла в наступление на Институтской, где попала в ловушку и силовики прицельно и цинично расстреляли десятки активистов.

Сегодня никто из участников Революции Достоинства, с которым пообщались Факты ICTV, ни о чем не жалеет.

— Я много раз, миллионы задавал этот вопрос, не зря. Мне жаль, что это мой ребенок. Не зря, потому что Украина меняется. Перемены происходят в головах людей и это важно, — говорит Владимир Голоднбк, отец Устина Голоднюка, погибшего в тот день.

Опорой для всех в те дни были и волонтеры, которые кормили, лечили и оперировали раненых.

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