Дело Майдана: завершено досудебное расследование в отношении Януковича и его окружения

Следователи ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц по расстрелу митингующих во время Евромайдана.

Поскольку экс-чиновники с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по заочной процедуре.

Стороне защиты предоставили доступ к материалам, а после ознакомления в суд направят обвинительный акт.

По результатам расследования было установлено, что экс-президент Виктор Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава МВД Александр Захарченко, бывший руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и их заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-глава Минобороны Павел Лебедев, командир киевского полка милиции особого назначения Беркут с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.

Им инкриминируют применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Сообщается, что члены преступной группы во главе с Януковичем в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон уличного шествия к Верховной Раде, а после обеда устроили штурм Майдана. А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками черной роты Беркута и вооружили титушек огнестрельным оружием.

— Такие действия привели к массовым жертвам среди протестующих, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более чем 16 млн грн, — говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируется организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийство, а также организации террористического акта.

В рамках уголовного дела расследовали 1 019 эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1 500 томов. Прокуроры и следователи провели более 4 500 допросов, более 1 000 следственных экспериментов, а также более 3 500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.

5 ноября ГБР сообщило о новом подозрении Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. В состав группировки входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.