Ноябрь, 18 в 22:37

В четверг, 17 ноября, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине. И если с начала октября под прицелом врага находилась энергетическая инфраструктура, то теперь оккупанты нацелились и на газодобывающую.

Факты ICTV пообщались с экспертом по вопросам энергетики Украинского института будущего Андрианом Прокипом по поводу того, чего ожидать дальше.

Что известно об атаке на газовую инфраструктуру

Факт атаки накануне подтвердили в НАК Нафтогаз Украины. Глава правления компании Алексей Чернышев сообщил, что войска РФ совершили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча на востоке нашего государства.

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– Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени, — отметил Чернышев.

В результате атаки возник пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС.

Специалисты Укргаздобычи должны были оценить последствия повреждений на объектах.

Могут ли возникнуть проблемы с газоснабжением

Как объяснил Андриан Прокип, четко спрогнозировать дальнейшую ситуацию в энергетике и в сфере газоснабжения практически невозможно, поскольку существует большое количество влияющих на это факторов:

Первый – как часто и с какой ритмичностью Россия будет осуществлять подобные ракетные удары по инфраструктуре Украины.

– как часто и с какой ритмичностью Россия будет осуществлять подобные ракетные удары по инфраструктуре Украины. Второй – насколько успешно украинские военные будут отражать атаки врага.

– насколько успешно украинские военные будут отражать атаки врага. Третий – сколько систем противовоздушной и противоракетной обороны получит наше государство от западных партнеров. Эксперт обратил внимание на то, что показатели уничтожения российских ракет и дронов улучшаются, в том числе благодаря получению большего количества систем ПВО.

– сколько систем противовоздушной и противоракетной обороны получит наше государство от западных партнеров. Эксперт обратил внимание на то, что показатели уничтожения российских ракет и дронов улучшаются, в том числе благодаря получению большего количества систем ПВО. Четвертый фактор – скорость, с которой украинские специалисты смогут ремонтировать поврежденную инфраструктуру.

– скорость, с которой украинские специалисты смогут ремонтировать поврежденную инфраструктуру. А это зависит от пятого фактора – помощи Запада, который передает соответствующее энергетическое оборудование.

– Мы видим, что у нас больше месяца продолжается обстрел энергетической системы, но коллапса, которого они (российские оккупанты. — Ред.) ожидали, не произошло. Конечно, есть отключения, но ситуация в энергосистеме остается контролируемой, и энергоснабжение есть… Существует оптимизм относительно того, что полностью уничтожить энергетику им не удастся, — отметил Андриан Прокип.

По мнению эксперта, не исключено, что РФ прибегла к ударам по газовой инфраструктуре, поскольку не смогла уничтожить энергетическую. Поэтому агрессор пытается давить с другой стороны, учитывая начало зимы.

Оценивая ситуацию с газовой инфраструктурой на фоне атак РФ, Андриан Прокип выразил мнение, что вряд ли дойдет до катастрофы с газоснабжением.

– Я слабо в это верю, что дойдет до критической ситуации. Конечно, могут быть отдельные районы, в которых будут проблемы. Но говорить о какой-то тотальной катастрофе – я не думаю, что они добьются успеха. Так как они не достигли своих целей по энергетической системе, я также не думаю, что они смогут так с газовой справиться, — объяснил эксперт.

Как проинформировал сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль, в настоящее время почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных обстрелов РФ.

Источник: Нафтогаз Украины