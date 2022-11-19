До тотальної катастрофи не дійде: експерт про удари РФ по газовій інфраструктурі України
У четвер, 17 листопада, російські війська здійснили черговий ракетний удар по Україні. І якщо з початку жовтня під прицілом ворога перебувала енергетична інфраструктура, то тепер окупанти націлилися й на газовидобувну.
Факти ICTV поспілкувалися з експертом із питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріаном Прокіпом щодо того, чого очікувати далі.
Що відомо про атаку на газову інфраструктуру
Факт атаки напередодні підтвердили в НАК Нафтогаз України. Голова правління компанії Олексій Чернишов повідомив, що війська РФ здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування на сході нашої держави.
– Наразі відомо про кілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню, – зазначив Чернишов.
Унаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.
Фахівці Укргазвидобування мали оцінити наслідки пошкоджень на об’єктах.
Чи можуть виникнути проблеми з газопостачанням
Як пояснив Андріан Прокіп, чітко спрогнозувати подальшу ситуацію в енергетиці та в сфері газопостачання практично неможливо, оскільки існує велика кількість факторів, які на це впливають:
- Перший – це як часто і з якою ритмічністю Росія здійснюватиме подібні ракетні удари по інфраструктурі України.
- Другий – наскільки успішно українські військові відбиватимуть атаки ворога.
- Третій – скільки систем протиповітряної та протиракетної оборони отримає наша держава від західних партнерів. Експерт звернув увагу на те, що показники знищення російських ракет та дронів покращуються, зокрема й завдяки отриманню більшої кількості систем ППО.
- Четвертий фактор – це швидкість, із якою українські фахівці зможуть ремонтувати пошкоджену інфраструктуру.
- А це залежить від п’ятого фактору – допомоги Заходу, який передає відповідне енергетичне обладнання.
– Ми бачимо, що в нас більше місяця триває обстріл енергетичної системи, але колапсу, на який вони (російські окупанти. – Ред.) очікували, не сталося. Звичайно, є відключення, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, і енергопостачання є… Існує оптимізм стосовно того, що цілковито знищити енергетику їм не вдасться, – зазначив Андріан Прокіп.
На думку експерта, не виключено, що РФ вдалася до ударів по газовій інфраструктурі, оскільки не змогла знищити енергетичну. Тож агресор намагається тиснути з іншого боку, враховуючи початок зими.
Оцінюючи ситуацію з газовою інфраструктурою на тлі атак РФ, Андріан Прокіп висловив думку, що навряд чи дійде до катастрофи з газопостачанням.
– Я слабко в це вірю, що дійде до критичної ситуації. Звичайно, що можуть бути окремі райони, в яких будуть проблеми. Але говорити про якусь тотальну катастрофу – я не думаю, що вони досягнуть успіху. Так як вони не досягли своїх цілей по енергетичній системі, я так само не думаю, що вони зможуть так із газовою впоратися, – пояснив експерт.
Як поінформував сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі майже половину енергетичної системи України виведено з ладу через ракетні обстріли РФ.
Джерело: Нафтогаз України