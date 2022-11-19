Листопад, 18 в 22:37

У четвер, 17 листопада, російські війська здійснили черговий ракетний удар по Україні. І якщо з початку жовтня під прицілом ворога перебувала енергетична інфраструктура, то тепер окупанти націлилися й на газовидобувну.

Факти ICTV поспілкувалися з експертом із питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріаном Прокіпом щодо того, чого очікувати далі.

Що відомо про атаку на газову інфраструктуру

Факт атаки напередодні підтвердили в НАК Нафтогаз України. Голова правління компанії Олексій Чернишов повідомив, що війська РФ здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування на сході нашої держави.

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– Наразі відомо про кілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню, – зазначив Чернишов.

Унаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

Фахівці Укргазвидобування мали оцінити наслідки пошкоджень на об’єктах.

Чи можуть виникнути проблеми з газопостачанням

Як пояснив Андріан Прокіп, чітко спрогнозувати подальшу ситуацію в енергетиці та в сфері газопостачання практично неможливо, оскільки існує велика кількість факторів, які на це впливають:

Перший – це як часто і з якою ритмічністю Росія здійснюватиме подібні ракетні удари по інфраструктурі України.

– це як часто і з якою ритмічністю Росія здійснюватиме подібні ракетні удари по інфраструктурі України. Другий – наскільки успішно українські військові відбиватимуть атаки ворога.

– наскільки успішно українські військові відбиватимуть атаки ворога. Третій – скільки систем протиповітряної та протиракетної оборони отримає наша держава від західних партнерів. Експерт звернув увагу на те, що показники знищення російських ракет та дронів покращуються, зокрема й завдяки отриманню більшої кількості систем ППО.

– скільки систем протиповітряної та протиракетної оборони отримає наша держава від західних партнерів. Експерт звернув увагу на те, що показники знищення російських ракет та дронів покращуються, зокрема й завдяки отриманню більшої кількості систем ППО. Четвертий фактор – це швидкість, із якою українські фахівці зможуть ремонтувати пошкоджену інфраструктуру.

– це швидкість, із якою українські фахівці зможуть ремонтувати пошкоджену інфраструктуру. А це залежить від п’ятого фактору – допомоги Заходу, який передає відповідне енергетичне обладнання.

– Ми бачимо, що в нас більше місяця триває обстріл енергетичної системи, але колапсу, на який вони (російські окупанти. – Ред.) очікували, не сталося. Звичайно, є відключення, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, і енергопостачання є… Існує оптимізм стосовно того, що цілковито знищити енергетику їм не вдасться, – зазначив Андріан Прокіп.

На думку експерта, не виключено, що РФ вдалася до ударів по газовій інфраструктурі, оскільки не змогла знищити енергетичну. Тож агресор намагається тиснути з іншого боку, враховуючи початок зими.

Оцінюючи ситуацію з газовою інфраструктурою на тлі атак РФ, Андріан Прокіп висловив думку, що навряд чи дійде до катастрофи з газопостачанням.

– Я слабко в це вірю, що дійде до критичної ситуації. Звичайно, що можуть бути окремі райони, в яких будуть проблеми. Але говорити про якусь тотальну катастрофу – я не думаю, що вони досягнуть успіху. Так як вони не досягли своїх цілей по енергетичній системі, я так само не думаю, що вони зможуть так із газовою впоратися, – пояснив експерт.

Як поінформував сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі майже половину енергетичної системи України виведено з ладу через ракетні обстріли РФ.

Джерело: Нафтогаз України