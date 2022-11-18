Листопад, 18 в 1:02

Рада управителів ООН з ядерного контролю, що складається з 35 країн, у четвер ухвалила третю резолюцію з початку російсько-української війни, що закликає Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

Як пише Reuters, про це повідомили дипломати країн на закритому голосуванні МАГАТЕ.

У тексті, представленому Канадою та Фінляндією, також конкретно йдеться про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликало Росію негайно вивести війська із Запорізької атомної електростанції на півдні України.

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Двадцять чотири країни проголосували “за”, дві – “проти”, сім утрималися і дві були відсутні, повідомили дипломати.

– (Рада, – Ред.) висловлює серйозне занепокоєння тим, що Російська Федерація не дослухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти та на ядерних об’єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно, – ідеться в тексті резолюції.

Росія і Китай проголосували проти резолюції, а Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка і В’єтнам утрималися, повідомили дипломати.

Наразі український персонал продовжує працювати на окупованій Запорізькій АЕС, найбільшій у Європі, в умовах, які, на думку МАГАТЕ, ставлять під загрозу безпеку станції.

Росія і Україна звинувачують одна одну в обстрілах, унаслідок яких було пошкоджено будівлі Запорізької АЕС і відключено лінії електропередач, необхідні для охолодження палива в реакторах і запобігання ядерній катастрофі.

Глава AEA Рафаель Гроссі закликав створити захисну зону навколо станції, щоб припинити обстріли і знизити ризик катастрофічної ядерної аварії. У резолюції йдеться, що рада підтримує зусилля Гроссі.

Нагадаємо, на початку листопада на Запорізьку атомну електростанцію прибула нова команда з чотирьох експертів МАГАТЕ, які замінили тих, що працювали на майданчику протягом попередніх чотирьох тижнів.