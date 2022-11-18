Листопад, 18 в 20:17

Український державний концерн Укроборонпром вироблятиме важке озброєння та техніку спільно із країнами-членами НАТО. Йдеться про мінімум шість держав.

Як поінформували в пресслужбі концерну, серед країн, з якими співпрацюватиме Україна, – Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька держав, угоди з якими не передбачають розголошення даних.

– Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами, – наголошується в повідомленні.

У рамках співпраці будуть створені спільні оборонні підприємства, побудовані лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, вироблятиметься броньована техніка та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Зараз дивляться

Крім того, концерн та країни НАТО розробляють нові високотехнологічні зразки озброєння як на наявних потужностях, так і на нещодавно створених у безпечних місцях.

Більш детально в Укроборонпромі розповіли про угоду з Чехією, досягнуту завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та чеським прем’єром Петром Фіалою. Вона передбачає створення спільного оборонного кластеру. Йдеться про:

виробництво військової техніки;

збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів;

розбудову сервісних хабів для ремонту та обслуговування військової техніки й озброєння;

співробітництво в сфері високих технологій, створення спільних науково-дослідних центрів.

Україна та Чехія планують залучати як власні оборонні підприємства, так і міжнародних фінансових донорів.

Укроборонпром співпрацюватиме з Міністерством закордонних справ України над залученням нових іноземних партнерів до розбудови оборонно-промислового комплексу нашої держави.

Наразі концерн уже налагодив виробництво мін калібру 120-мм, боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів.

– Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Вже не перший місяць. Роззосереджено, на різних потужностях, у тому числі країн-партнерів, – сказано в повідомленні.

Виготовлені боєприпаси зменшать залежність української артилерії від постачань з-за кордону. У західних партнерів, зокрема, вичерпуються запаси снарядів і мін радянських калібрів.

Паралельно здійснюється реформа Укроборонпрому, який хочуть перетворити на сучасну високотехнологічну оборонну компанію.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм, щоб збільшити кількість боєприпасів, які спрямують на потреби ЗСУ.