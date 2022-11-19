Ноябрь, 19 в 17:43

Российские оккупационные войска не смогут добиться успеха во время атак на Авдеевском направлении даже после переброски туда профессиональных военнослужащих РФ, ранее отступивших из-под Херсона.

Такое мнение выразил в эфире общенационального телемарафона военный эксперт, полковник запаса ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

Он отметил, что российское командование перебрасывает значительное количество путинских солдат, бежавших из Херсона и с правобережья Херсонской области, именно на Авдеевское направление. Речь идет о так называемых элитных подразделениях армии РФ: десантниках, морских пехотинцах, танкистах.

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Селезнев уточнил, что оккупанты будут пытаться оттеснить украинских воинов на том направлении, но у них ничего не получится.

– Будут ли удачны такие действия? Убежден, что нет. Ведь и украинские Силы обороны имеют возможность освободить определенную часть сил и средств… для того, чтобы усилить наши оборонные позиции на восточном фланге российско-украинского фронта, в том числе в районе Авдеевки, — подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что оккупанты рассчитывали на относительную безопасность, убегая на левый берег Днепра в Херсонской области и подрывая за собой мосты. Однако украинские военные продолжают наносить удары по местам их пребывания и по вражеским складам. Кроме того, работают партизаны.

Комментируя ситуацию на Бахмутском направлении, Селезнев проинформировал, что основу военных подразделений РФ там составляют наемники ЧВК Вагнера. Он выразил уверенность, что они не смогут захватить Бахмут и оттеснить наших защитников.

– Россияне несут сумасшедшие потери, но наши ребята держатся крепко. Хотя, согласно замечанию президента Владимира Зеленского, сейчас там происходит ад, — заявил Селезнев.

Ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что РФ перебрасывает в Луганскую область остатки подразделений десантников, ранее находившихся на Херсонском направлении.