РФ стянула 130 тыс. войск: в ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

На востоке Украины сейчас происходят наиболее жестокие бои, однако украинские военные сдерживают врага и не позволяют ему прорвать оборону.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он проинформировал, что РФ стянула на восточном направлении более 130 тыс. войск.

– Там сконцентрировано более 130 тыс. личного состава, по технике требуется более детальный анализ. Это количество нескольких армий Восточной Европы, – отметил Череватый.

По его словам, наиболее активные и агрессивные бои происходят на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там враг терпит большие потери и использует все имеющееся оружие, чтобы прорвать оборону ВСУ: артиллерию, авиацию, реактивные системы залпового огня. Но это ему не удается благодаря мужеству и стойкости наших военнослужащих.

Сергей Череватый добавил, что за последние сутки линия фронта на востоке Украины не изменилась, идет позиционная война.

– Фронт держится, и мы не даем противнику прорвать нашу оборону и продвинуться вглубь, создать для нас серьезную угрозу, – заявил он.

Прокомментировал Череватый и ситуацию вокруг села Павловка в Донецкой области, которое с огромными потерями для себя штурмовали российские войска.

– Павловка возле Угледара станет на многие десятилетия точкой позора морской пехоты РФ. Там одна из самых элитных их бригад – 155 бригада Тихоокеанского флота понесла системные потери. Там были убиты несколько сотен этих морских пехотинцев, – подчеркнул он.

В связи с этим РФ даже отправила на оккупированный Донбасс следственную комиссию.

Череватый уточнил, что в Павловке ежедневно идут жестокие бои, враг пытается продвинуться, однако ключевые высоты остаются за ВСУ. Украинские воины каждый день наносят урон оккупантам: речь идет о десятках раненых и убитых.

Что касается поселка Белогоровка (Луганская область), то там оккупанты несколько раз пробовали контратаковать. Однако подразделения ВСУ нанесли по ним удары из артиллерии и отбросили врага.

– На Луганском направлении нет абсолютно никакого преимущества врага. Он пытается штурмовать время от времени, однако я бы сказал, что больше Вооруженные силы Украины давят на том направлении и шаг за шагом увеличивают освобожденную украинскую землю, — заявил Череватый.

Комментируя возможность перебрасывания части российских войск из Херсонской области на Донбасс, он отметил, что это действительно могло бы изменить динамику боевых действий на востоке Украины. Однако командование ВСУ не собирается сидеть, сложа руки.

Он напомнил, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения всегда были на шаг впереди оккупантов. И даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники, умели выиграть на поле боя. Свидетельством тому являются Киевская, Харьковская и Лиманская операции.

О тяжелых боях в Донецкой области сообщил сегодня во время видеообращения и президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что там сейчас “просто ад”.

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