Листопад, 19 в 17:43

Російські окупаційні війська не зможуть досягнути успіху під час атак на Авдіївському напрямку навіть після перекидання туди професійних військовослужбовців РФ, які раніше відступили з-під Херсону.

Таку думку висловив в ефірі загальнонаціонального телемарафону військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 роках Владислав Селезньов.

Він зазначив, що російське командування перекидає чималу кількість путінських солдат, які тікали з Херсону та з правобережжя Херсонщини, саме на Авдіївський напрямок. Йдеться про так звані елітні підрозділи армії РФ: десантників, морських піхотинців, танкістів.

Зараз дивляться

Селезньов уточнив, що окупанти намагатимуться відтіснити українських воїнів на тому напрямку, але в них нічого не вийде.

– Чи будуть вдалими такі дії? Переконаний, що ні. Адже й українські Сили оборони мають можливість вивільнити певну частину сил і засобів… для того, щоб посилити наші оборонні позиції на східному фланзі російсько-українського фронту, в тому числі в районі Авдіївки, – наголосив Селезньов.

Він додав, що окупанти розраховували на відносну безпеку, тікаючи на лівий берег Дніпра на Херсонщині і підриваючи за собою мости. Проте українські військові продовжують завдавати ударів по місцях їхнього перебування та по ворожих складах. Крім того, працюють партизани.

Коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку, Селезньов поінформував, що кістяк військових підрозділів РФ там становлять найманці ПВК Вагнера. Він висловив упевненість, що вони не зможуть захопити Бахмут і відтіснити наших захисників.

– Росіяни несуть шалені втрати, але наші хлопці тримаються міцно. Хоча, за зауваженням президента Володимира Зеленського, зараз там відбувається пекло, – заявив Селезньов.

Раніше сьогодні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що РФ перекидає на Луганщину залишки підрозділів десантників, які раніше перебували на Херсонському напрямку.