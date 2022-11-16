Украине нужны IRIS-T, NASAMS, HAWK, Crotale для усиления ПВО и ПРО — Резников

Ноябрь, 15 в 22:37

Российская Федерация пытается спровоцировать гуманитарный кризис в Украине, атакуя энергетическую инфраструктуру, поскольку терпит поражение на поле боя. Цель РФ – создать новую волну миллионов беженцев.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров — увеличении количества артиллерии, обеспечении стабильной поставки боеприпасов, формировании боеспособных резервов.

– Нам нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону. Увеличить количество IRIS-T и NASAMS. Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве. Принять и выполнить решение по SAMP-Т. Получить разведывательные и боевые БПЛА и защиту от беспилотников, — отмечает глава Минобороны Украины.

Алексей Резников подчеркнул, что с приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины.

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В то же время ВСУ завершают освобождение правого берега Днепра, в частности, деоккупировав Херсон, около 200 городов и сел. Резников отмечает, что Украина должна быть готова к активной обороне и нуждается в накоплении резервов на зиму.