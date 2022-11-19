Листопад, 19 в 15:34

Уже найближчими днями протиповітряну оборону України посилить американський зенітний ракетний комплекс Hawk.

Про це поінформували в пресслужбі Повітряного командування Центр.

– Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk, – наголошується в повідомленні.

В командуванні нагадали, що ця система ППО має середню дальність ураження, може знищувати ворожі літаки, а в більш пізніх модифікаціях – перехоплювати ракети.

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За оцінками західних аналітиків, влучність ураження повітряної цілі з Hawk становить 85%.

– Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат, – зазначили в командуванні, додавши, що тепер українське небо буде під контролем.

Зенітний ракетний комплекс середньої дальності Hawk (у перекладі з англійської – яструб) є попередником системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies. Спершу Hawk розробляли лише для знищення літаків, але згодом модернізували для перехоплення дронів та ракет.

Дальність виявлення цілей цим комплексом становить до 100 км, а дальність ураження цілей – до 50 км.

Як нещодавно заявляв міністр оборони України Олексій Резніков, нашій державі потрібно посилити протиповітряну та протиракетну оборону. Це можна зробити за допомогою більшої кількості систем IRIS-T, NASAMS, а також HAWK і Crotale.

10 листопада стало відомо, що Іспанія передасть Україні ще дві зенітно-ракетні установки Hawk на додачу до раніше поставлених чотирьох.

Джерело: Повітряне командування Центр