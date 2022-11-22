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Факты / Україна

Россия повредила практически все тепловые и гидроэлектростанции Украины – Укрэнерго

Валентина Летяк, редактор ленты
ТЕС
Фото: УНИАН

Украинская энергосистема 15 ноября подверглась уже шестой массированной ракетной атаке. После нее не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС.

Об этом заявил на брифинге в Media Center Ukraine глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Шестая атака была самой большой из всех и крупнейшей в истории. Были повреждены 15 объектов Укрэнерго в этот день. После этой атаки в Украине практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших электростанциях, получила ракетные удары и повреждения, – уточнил он.

По его словам, масштаб разрушений колоссальный – почти не осталось неповрежденных узловых подстанций Укрэнерго. Для изготовления и замены оборудования на этих сложных объектах требуется время.

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По его словам, прогнозы развития ситуации зависят от атак России.

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Источник: Media Center Ukraine

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