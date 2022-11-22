Россия повредила практически все тепловые и гидроэлектростанции Украины – Укрэнерго

Ноябрь, 22 в 15:18

Украинская энергосистема 15 ноября подверглась уже шестой массированной ракетной атаке. После нее не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС.

Об этом заявил на брифинге в Media Center Ukraine глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Шестая атака была самой большой из всех и крупнейшей в истории. Были повреждены 15 объектов Укрэнерго в этот день. После этой атаки в Украине практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших электростанциях, получила ракетные удары и повреждения, – уточнил он.

По его словам, масштаб разрушений колоссальный – почти не осталось неповрежденных узловых подстанций Укрэнерго. Для изготовления и замены оборудования на этих сложных объектах требуется время.

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Гендиректор YASNO Сергей Коваленко считает, что украинцам придется жить в режиме отключений электроэнергии как минимум до конца марта.

По его словам, прогнозы развития ситуации зависят от атак России.

Источник: Media Center Ukraine