Полный блэкаут в Киеве маловероятен, столица хорошо защищена – ДТЭК

Ноябрь, 21 в 10:30

Киев хорошо защищен системами ПВО, поэтому вероятность полного отключения света в столице очень мала. К тому же большое количество систем ввода и генерации находятся в самом городе, и нужно нанести удар по всем этим объектам, чтобы электричество полностью исчезло.

Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, теоретически такой удар возможен, если, например, не сработает ПВО.

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– У нас есть ПВО, которая постоянно улучшается, и последние атаки показали, что она работает гораздо лучше, чем раньше. Мы многое сделали для укрепления объектов, и у нас уже есть восстановленные и возобновляемые объекты, – подчеркнул Сахарук.

Сегодня, 21 ноября, плановые отключения света будут применены во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00, дополнительные отключения электроэнергии не прогнозируются.