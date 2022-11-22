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Факти / Україна

Росія пошкодила практично всі теплові та гідроелектростанції України – Укренерго

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ТЕС
Фото: УНІАН

Українська енергосистема 15 листопада зазнала вже шостої масованої ракетної атаки. Після неї не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Про це заявив на брифінгу в Media Center Ukraine глава Укренерго Володимир Кудрицький.

– Шоста атака була найбільшою з усіх та найбільшою в історії. Було пошкоджено 15 об’єктів Укренерго в цей день. Після цієї атаки в Україні практично не залишилося неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Вся теплова і гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ракетних ударів та ушкоджень, – уточнив він.

За його словами, масштаб руйнувань колосальний – майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій Укренерго. Для виготовлення та заміну обладнання на цих складних об’єктах потрібен час.

Зараз дивляться

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко вважає, що українцям доведеться жити у режимі відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

За його словами, прогнози розвитку ситуації залежить від атак Росії.

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Джерело: Media Center Ukraine

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