Ноябрь, 21 в 20:47

Украинцам придется жить в режиме отключений электроэнергии как минимум до конца марта.

Об этом заявил СЕО поставщик энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

– Базовый сценарий такой: если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это значит, что отключения будут везде, но менее продолжительными, – написал он.

Он отметил, что существуют и другие прогнозы развития ситуации, однако все зависит от атак России.

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— Положительный: новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии и сможем отказаться от отключений вообще. Негативный будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень длительное время, — пояснил гендиректор YASNO.

Коваленко добавил, что украинцы должны быть готовы к разным вариантам, даже к самым худшим.

Он советует запастись теплой одеждой, одеялами, а также продумать варианты, которые помогут переждать длинные отключения света.