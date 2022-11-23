Росія атакувала багатоповерхівку у Вишгороді – є загиблі та поранені
У Київській області під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо, що внаслідок влучання у будинок три людини загинуло та три постраждало.
Оновлено 14.50. У Вишгороді є влучання по житловому сектору, а також по інфраструктурних критичних об‘єктах на Київщині.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Ми робимо все можливе, щоб люди мали доступ до електроенергії, а наші фахівці мали змогу полагодити енергетичну інфраструктуру. – написав він у Telegram.
Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в результаті влучання у багатоповерхівку почалась пожежа.
– Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів, – зазначив він.
Нагадаємо, що у Запорізькій та Полтавській областях також пролунали вибухи.
Крім того, у Дніпропетровській області було збито ворожу ракету. Місцеві пабліки уточнюють, що ППО працює у Кривому Розі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Андрій Нєбитов