Листопад, 23 в 14:50

У Київській області під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо, що внаслідок влучання у будинок три людини загинуло та три постраждало.

Оновлено 14.50. У Вишгороді є влучання по житловому сектору, а також по інфраструктурних критичних об‘єктах на Київщині.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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– Ми робимо все можливе, щоб люди мали доступ до електроенергії, а наші фахівці мали змогу полагодити енергетичну інфраструктуру. – написав він у Telegram.

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в результаті влучання у багатоповерхівку почалась пожежа.

– Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів, – зазначив він.

Росія атакувала багатоповерхівку у Вишгороді – є загиблі та поранені / 4 фотографии

Нагадаємо, що у Запорізькій та Полтавській областях також пролунали вибухи.

Крім того, у Дніпропетровській області було збито ворожу ракету. Місцеві пабліки уточнюють, що ППО працює у Кривому Розі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Андрій Нєбитов