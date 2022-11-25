Подоляк о ситуации в энергетике: Полного блэкаута в Украине нет
В Украине не было полного блэкаута после очередного ракетного удара РФ 23 ноября. В результате обстрелов была нарушена целостность энергетической системы, однако ее удалось восстановить в течение суток.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона на канале FREEДОМ.
– Нет никакого полного блэкаута. Да, была разорвана энергетическая система, она же объединена в нас. Она была разорвана на отдельные части. В течение 24 часов ее соединили, восстановили генерацию и распределение. Это тяжелая ситуация, мы тренируемся с точки зрения выживания в XXI веке, имея рядом соседа-зверя, — подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что Украина в любом случае будет осуществлять ремонты в энергосистеме, ориентируясь на ситуацию, а не кричать, что “все пропало”.
– Ситуация может повторяться, но мы увидели, что Украина сможет с этим справляться, – добавил Подоляк.
Он также сообщил, что государства-члены Евросоюза предложили свою помощь в восстановлении. Речь идет о приобретении дополнительных частей для энергосистемы Украины, предоставлении трансформаторов и генераторов.
По данным Укрэнерго, по состоянию на 11:00 в Украине обеспечено электроэнергией более 70% потребностей потребления. Набирают мощности украинские АЭС, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали.
По прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, сегодня ночью у энергосистемы Украины будут плановые мощности атомных электростанций. Поэтому страна выйдет на плановые отключения электричества, и украинцы по 16-18 часов в сутки будут иметь свет.