Листопад, 25 в 16:47

В Україні не було повного блекауту після чергового ракетного удару РФ 23 листопада. Внаслідок обстрілів була порушена цілісність енергетичної системи, однак її вдалося поновити протягом доби.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону на каналі FREEДОМ.

– Немає жодного цілковитого блекауту. Так, була розірвана енергетична система, вона ж об’єднана в нас. Вона була розірвана на окремі частини. Протягом 24 годин її з’єднали, відновили генерацію та розподіл. Це важка ситуація, ми тренуємося з погляду виживання у XXI столітті, маючи поруч сусіда-звіра, – наголосив Подоляк.

Він додав, що Україна в будь-якому разі здійснюватиме ремонти в енергосистемі, орієнтуючись на ситуацію, а не кричатиме, що “все пропало”.

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– Ситуація може повторюватись, але ми побачили, що Україна зможе з цим справлятися, – додав Подоляк.

Він також поінформував, що держави-члени Євросоюзу запропонували свою допомогу у відновленні. Йдеться про придбання додаткових частин для енергосистеми України, надання трансформаторів та генераторів.

За даними Укренерго, станом на 11:00 в Україні забезпечено електроенергією понад 70% потреб споживання. Набирають потужності українські АЕС, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі.

За прогнозом директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, сьогодні вночі енергосистема України матиме планові потужності атомних електростанцій. Тож країна вийде на планові відключення електрики, і українці по 16-18 годин на добу матимуть світло.