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АЭС набирают мощности. Украина на 70% обеспечена электричеством

Марта Бондаренко, редактор ленты
АЭС набирают мощности. Украина на 70% обеспечена электричеством
Фото: Pexels

По состоянию на 11:00 в Украине электроэнергией обеспечено более 70% потребностей потребления.

В Укрэнерго сообщили, что первоначально питание было подано на объекты критической инфраструктуры во всех областях: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.

Кроме того, украинские АЭС набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали. Также заработала часть “зеленой” генерации.

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В настоящее время идет работа по возобновлению энергоснабжения для бытовых потребителей. Однако эти темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: сильный ветер, дождь и температура ночью становятся причинами обледенения и разрыва проводов в распределительных сетях.

Ремонтные бригады электриков работают круглосуточно. Дефицит электроэнергии в системе сохраняется.

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В связи с этим во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики отключения света.

– Просим украинцев помнить, если в доме нет света, это значит, что именно в этот момент работают ремонтники, – отметили в Укрэнерго.

Сегодня Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, заявил, что ночью у энергосистемы Украины будут плановые мощности атомных электростанций. Это означает, что люди по 16-18 часов в сутки будут иметь свет.

Источник: Укрэнерго

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