Ноябрь, 18 в 14:28

Украинские власти намерены восстановить свет в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже на этой неделе.

Об амбициозной цели, которую поставило себе руководство страны, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения.

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В настоящее время во всех областях Украины собирают технику и формируют бригады специалистов для восстановления всей инфраструктуры – энергетической, газовой, водной, дорожной и т. д.

Кроме того, все области получили список потребностей от Херсонской ОВА.

К слову, 17 ноября Волынская и Закарпатская области уже направили в регион гуманитарные грузы.

Также в ближайшее время посетить Херсонскую область должны главы ОВА всех областей.

Помощниками Херсонщины для скорейшего обеспечения населения всем необходимым стали Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

Эти три области уже оказывают гуманитарную помощь – поставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику – строительную и пожарную, кареты скорой помощи и автобусы.

Амбициозная цель: ОП планирует восстановить свет на Херсонщине уже на этой неделе / 3 фотографии

– На деоккупированной территории Херсонщины нет фактически ничего. Россияне сделали все, чтобы в области ничего не было. А мы приложим усилия, чтобы в области было все! Вместе мы – сила! – заверил Кирилл Тимошенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко