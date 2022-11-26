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Факти / Україна

До звільненого Херсону подали електроенергію

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
До звільненого Херсону подали електроенергію
Фото: Pixabay

26 листопада до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію.

Радісною новиною поділився заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Як і обіцяли, впорались трохи більше, ніж за тиждень, – написав Кирило Тимошенко.

Спершу потужності надають для об’єктів критичної інфраструктури міста.

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Після цього на черзі – побутові споживачі.

– Дякую усім, хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, очільникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їхнім командам, – перерахував заступник керівника Офісу президента України.

Фото: Кирило Тимошенко

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