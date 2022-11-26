До звільненого Херсону подали електроенергію
Фото: Pixabay
26 листопада до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію.
Радісною новиною поділився заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
– Як і обіцяли, впорались трохи більше, ніж за тиждень, – написав Кирило Тимошенко.
Спершу потужності надають для об’єктів критичної інфраструктури міста.
Зараз дивляться
Після цього на черзі – побутові споживачі.
– Дякую усім, хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, очільникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їхнім командам, – перерахував заступник керівника Офісу президента України.
Фото: Кирило Тимошенко