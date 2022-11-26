Миллионы украинцев без света и фейки о нападении Беларуси: что происходит на 276-й день войны (онлайн)

После российских обстрелов 23 ноября электроснабжение в Украине восстановили на 70%, сообщили украинские власти, впрочем правительство запретило экспорт топливной древесины из-за проблем в энергетике.

Евросоюз и США поставят сотни генераторов и трансформаторов в Украину, чтобы помочь справиться с энергетическим кризисом.

СБУ провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). У местного митрополита нашли российское гражданство, а в целом в епархии нашли пророссийскую литературу и копии документов российских военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова возвращать Крым любым способом — военным или дипломатическим.

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести предполагает, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек.

Министр обороны Британии Бен Уоллес посоветовал Украине продолжать наступление зимой.