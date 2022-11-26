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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Миллионы украинцев без света и фейки о нападении Беларуси: что происходит на 276-й день войны (онлайн)

Миллионы украинцев без света и фейки о нападении Беларуси: что происходит на 276-й день войны (онлайн)

После российских обстрелов 23 ноября электроснабжение в Украине восстановили на 70%, сообщили украинские власти, впрочем правительство запретило экспорт топливной древесины из-за проблем в энергетике.

Евросоюз и США поставят сотни генераторов и трансформаторов в Украину, чтобы помочь справиться с энергетическим кризисом.

СБУ провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). У местного митрополита нашли российское гражданство, а в целом в епархии нашли пророссийскую литературу и копии документов российских военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова возвращать Крым любым способом — военным или дипломатическим.

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести предполагает, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек.

Министр обороны Британии Бен Уоллес посоветовал Украине продолжать наступление зимой.

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23:59 - 25 ноября

Последние дни в информационном пространстве распространяют “вбросы” о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Беларуси со стороны северных границ в конце ноября.

Эта информация усиливается “анонимными данными” о массированной ракетно-авиационной атаке перед соответствующим вторжением. Однако в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что это не соответствует действительности.

– Цель информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войск к границе с Беларусью, ослабить наступательный потенциал ВСУ на Востоке и Юге Украины, показать якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, провоцируя вступить в войну, – говорится в сообщении ГУР.

Разведчики считают, что информационные вбросы направлены на усиление паники среди украинского общества. На это указывает то, что сначала датой вероятного “вторжения” указывали 25-28 ноября, а за несколько часов она сместилась на 28-29 ноября.

В ГУР отмечают, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту северных границ и готовы в любой момент отбить атаку врага.

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