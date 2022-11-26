Ноябрь, 26 в 11:04

Российские войска продолжают возводить оборону вокруг критически важных логистических линий, соединяющих Крым и южную часть Херсонской области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) по-прежнему отмечают, что ныне россияне полагаются на Джанкой и Армянск как наземные линии связи, поскольку эти два крымских города расположены вдоль автомагистралей E105 и E97 соответственно.

Эти пути оккупанты используют для поставок из Крыма в южную часть Херсонской и Запорожской областей.

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Однако на днях советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что российские войска усиливают милитаризацию Арабатской косы, перебросив туда вертолеты и мобилизованных.

В ISW предположили, что российские войска пытаются использовать дороги через Арабатскую косу как еще одну наземную линию связи, чтобы соединить Крым с другими частями Юга Украины.

Однако, отмечают аналитики, этот маршрут может быть очень ненадежным для оккупантов в случае контрнаступления ВСУ, так как в 5 км от Геническа Херсонской области есть два моста.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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