РФ перекинула на Арабатську косу гелікоптери та мобілізованих – ISW

Листопад, 26 в 11:04

Російські війська продовжують зводити оборону навколо критично важливих логістичних ліній, що з’єднують Крим і південну частину Херсонської області.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), як і раніше, зазначають, що нині росіяни покладаються на Джанкой та Армянськ як наземні лінії зв’язку, оскільки ці два кримських міста розташовані вздовж автомагістралей E105 і E97 відповідно.

Ці шляхи окупанти використовують для постачань із Криму до південної частини Херсонської та Запорізької областей.

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Однак днями радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що російські війська посилюють мілітаризацію Арабатської коси, перекинувши туди гелікоптери та мобілізованих.

В ISW припустили, що російські війська намагаються використати дороги через Арабатську косу як ще одну наземну лінію зв’язку, щоб з’єднати Крим з іншими частинами Півдня України.

Однак, зазначають аналітики, цей маршрут може бути дуже ненадійним для окупантів у разі контрнаступу ЗСУ, тому що за 5 км від Генічеська Херсонської області є два мости.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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